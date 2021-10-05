«Киноэкипаж» готовится к отправлению с космодрома Байконур

&#171;Киноэкипаж&#187; готовится к отправлению с космодрома Байконур
"Киноэкипаж" готовится к отправлению с космодрома Байконур. Фото: pixabay.com

С космодрома Байконур к МКС в 11:55 минут по московскому времени отправится пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого Герой России космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. На сайте Российской газеты идет прямая трансляция подготовки к предстоящему полету.

В космосе планируют снять кинокартину «Вызов». Впервые игровой фильм будут снимать не в павильоне киностудии, а на орбите Земли. И помогать им в этом будут профессионалы космоса. Которые тоже будут сниматься в картине.

Через девять минут после пуска ракеты «Союз 2.1а» корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией произойдет уже через примерно 3 часа 17 минут. Это третий пилотируемый запуск по такой сверхкороткой схеме.

Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Рекорд скорости полета был 3 часа 3 минуты, установленный «Союзом МС-17» 14 октября 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала Звездный «Киноэкипаж» отправился под традиционную песню «Трава у дома» из гостиницы «Космонавт» на Байконуре для посадки в автобусы и выезд на старт.

байконур вызов космос ленобласть МКС новости СПб Россия


 

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