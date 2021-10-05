Командиру корабля «Союз МС-19» предстоит 3-4 выхода в космос

Командиру космического корабля "Союз МС-19" Антону Шкаплерову предстоит три или четыре выхода в космос. Фото: пресс-служба ЦПК

Командиру космического корабля "Союз МС-19" Антону Шкаплерову предстоит три или четыре выхода в космос. Фото: пресс-служба ЦПК

Во время пребывания на МКС командиру космического корабля «Союз МС-19» Антону Шкаплерову предстоит три или четыре выхода в космос, сообщает ТАСС.

Командир космического корабля «Союз МС-19» Антон Шкаплеров готовится к 3 или четырем выходам в космос во время пребывания на МКС.

«Впереди у меня тоже три-четыре выхода, это нормальная работа», — сказал он во время трансляции на сайте Роскосмоса.

Сегодня пилотируемый корабль «Союз МС-19» был запущен на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени. В космос отправилась команда состоящая из космонавта Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Они втроем примут участие в создание художественного фильма «Вызов», который снимут на орбите.

Возвращаться актриса и режиссер будут на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС. Сам Шкаплеров продолжит работу на станции в течение около полугода. Ему предстоит провести на борту станции испытания нового материала из композитных полимеров, защищающих от радиации.

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