Там очень холодно, много алмазов. Где и за что в России получают двойные оклады

Работать столько же, получать в два раза больше. В России эту прекрасную мечту любого работающего можно осуществить сразу несколькими путями. Где помимо Чечни и Заполярья двойной оклад? Gazeta.Spb подобрала несколько вариантов. Но простыми и быстрыми мы бы назвать их не решились.

Советское наследие: что такое двойные оклады

Это такое наследие советской системы льгот. Несмотря на многочисленные попытки ее пересмотреть, она продолжает действовать в прежнем виде и в 21 веке.

Там холодно: где и за что получают двойные оклады в регионах РФ

Размер надбавки варьируется от 10% до 100% и зависит от стажа работы и длительности проживания на Севере, возраста работника и конкретного региона. На Крайнем Севере за первые полгода работы размер оклада увеличивается на 10%. Каждые следующие полгода приносят еще 10% до тех пор, пока надбавки не достигнут установленного в регионе лимита, который может достигать 100%.

Особые нормы предусмотрены для молодых специалистов, получающих северные в ускоренном порядке. Если до начала работы они прожили в регионе более 5 лет, то с первого рабочего дня получают двойную надбавку – 20%. Затем она увеличивается каждые полгода еще на 20% до тех пор, пока не достигнет 80% от оклада.

За алмазами или в армии: в каких районах получают двойные оклады

Если желание получать двойной оклад нестерпимо, то рекомендуем поискать работу на островах Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря и острова Диксон), Курильских, Командорских островах. Здесь установлен региональный коэффициент в размере 100%.

Столько же предложат в Республике Саха (Якутия)на предприятиях и стройках алмазодобывающей промышленности на месторождениях «Айхал» и «Удачная», на приисках «Депутатский» и «Кулар», на предприятиях Нижнеколымского района по правому берегу реки Колымы от ее устья до реки Большой Анюй, обслуживающие золотодобывающую промышленность Чукотского автономного округа.

Двойную оплату на законных основаниях можно требовать и за работу в Республике Чечня. Но только за нахождение в командировке на территории республики в составе объединенной группировки войск. Таким командировочным положена дополнительная выплата в два оклада к денежному довольствию.

На работу как на праздник

Как еще можно получать двойной оклад? Если нет желания мерзнуть на Крайнем Севере или идти на службу в армию, то законодатель все же предусмотрел для вас возможность заработать вдвойне.

Сотрудник имеет право на двойной оклад, если его привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен. Не забываем и про «праздничную» работу. Согласно статье 153 ТК РФ за работу в нерабочий праздничный день полагается оплата не менее чем в двойном размере, сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам.