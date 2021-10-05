На станции Гатчина-Товарная-Балтийская идут восстановительные работы после схода вагонов с рельс

На станции Гатчина-Товарная-Балтийская идут восстановительные работы после схода вагонов с рельс
Работники железной дороги с помощью техники занимаются подъемом сошедших с рельс вагонов. Фото: pixabay.com

На станции Гатчина-Товарная-Балтийская проходят восстановительные работы после схода вагонов с рельс.

Специалисты устраняют течь одной из повреждённых цистерн. По словам экспертов, случившийся разлив топлива не несет экологической угрозы. Работники железной дороги с помощью техники занимаются подъемом сошедших с рельс вагонов. Об этом сообщает Октябрьская железная дорога.

Затем начнут восстановление повреждённого железнодорожного участка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина попала в больницу после падения на рельсы на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге. Горожанка лишилась ног. Инцидент произошел днем 2 октября. Движение на Линии 1 было приостановлено из-за падения человека на рельсы метрополитена. Оказалось, что за пределы платформы попала одна из пассажирок подземки.

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