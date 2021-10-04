Упавшей на рельсы на «Площади Восстания» пассажирке ампутировали ноги

На данный момент движение на этом участке восстановлено. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На данный момент движение на этом участке восстановлено. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Женщина попала в больницу после падения на рельсы на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге. Горожанка лишилась ног.

Инцидент произошел днем 2 октября. Движение на Линии 1 было приостановлено из-за падения человека на рельсы метрополитена. Оказалось, что за пределы платформы попала одна из пассажирок подземки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате женщина была госпитализирована в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ног.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у женщины, упавшей на рельсы станции метро «Площадь Восстания» выявили ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы и травматический шок.