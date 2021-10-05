В Instagram разрешили размещать ролики длительностью до 60 минут

IGTV запустили три года назад. Фото: Pixabay

IGTV запустили три года назад. Фото: Pixabay

Instagram в новом обновлении увеличил продолжительность загружаемых видео с одной минуты до одного часа. Соцсеть отказалась от прежнего способа публикаций видеоконтента в приложении IGTV.

Так, IGTV ребрендируют и поменяют ему название на Instagram TV. Этот формат будет удобен для тех, кто заходит в соцсеть только ради просмотра видеоконтента. Об этом сообщает The Verge.

IGTV запустили три года назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что социальные сети Facebook и Instagram возвращаются к обычной работе после глобального сбоя. Проблемы с доступом длились почти семь часов. Некоторые пользователи смогли открыть соцсети Facebook и Instagram, однако у многих остаются трудности с просмотром публикаций. Работу также возобновил мессенджер WhatsApp. Все эти сервисы принадлежат компании Facebook Inc