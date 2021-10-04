Facebook и Instagram возобновляют работу после глобального сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram возвращаются к обычной работе после глобального сбоя. Проблемы с доступом длились почти семь часов.

Некоторые пользователи смогли открыть соцсети Facebook и Instagram, однако у многих остаются трудности с просмотром публикаций. Работу также возобновил мессенджер WhatsApp. Все эти сервисы принадлежат компании Facebook Inc

Глобальный сбой в работе интернет-ресурсов произошел в понедельник вечером. Пользователи начали сообщать о проблемах в 18:34 по московскому времени. Самые серьезные проблемы были у Facebook, Instagram и WhatsApp.

Кроме того, с неполадками столкнулись мессенджер Telegram, сервис «Локатор» от Apple, игра Pokemon Go, сервис Snapchat, сайт Reddit, соцсети TikTok и Twitter и других. На сбои также жаловались пользователи YouTube, Gmail.

Из-за сбоев социальных сетей основатель Facebook Марк Цукерберг потерял почти $7 млрд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Facebook назвали причину глобального обвала сервисов.