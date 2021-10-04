В Facebook назвали причину глобального обвала сервисов

В Facebook назвали причину глобального обвала сервисов
Команда соцсети работает над восстановлением работы сервисов. Фото: unsplash

Технический директор Facebook Майк Шрепфер заявил, что сбой в работе сервисов произошел по причине сетевых проблем.

Об этом Шрепфер написал в Twitter. Он принес извинения всем пользователям, на которых повлиял сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. По его словам, команда соцсети работает над восстановлением работы. Он заявил, что специалисты постараются вернуть сервисы к штатной работе как можно скорее.

Глобальный сбой в работе интернет-ресурсов произошел в понедельник, 4 октября. Пользователи начали сообщать о проблемах в 18:34 по московскому времени. Серьезнее всего проблемы у Facebook, Instagram и WhatsApp.

Кроме того, неполадки наблюдаются в работе мессенджера Telegram, сервиса «Локатор» от Apple, игры Pokemon Go, сервиса Snapchat, сайта Reddit, соцсетей TikTok и Twitter и других. На сбои также жаловались пользователи YouTube, Gmail.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбой в работе Facebook стал крупнейшим с 2008 года.

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