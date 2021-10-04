Сбой в работе Facebook стал крупнейшим с 2008 года

В 2008 году Facebook полностью отключился на сутки. Фото: unsplash

В 2008 году Facebook полностью отключился на сутки. Фото: unsplash

Глобальный сбой в работе сервисов Facebook стал самым значительным за последние 13 лет.

Как сообщает CNBC, нынешний коллапс в работе Facebook оказался крупнейшим с 2008 года, когда социальная сеть полностью отключилась на сутки.

Предыдущие серьезные проблемы с работой Facebook произошли в 2019 году. Тогда причиной неполадок стали изменения в настройках серверов.

Глобальный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp вечером в понедельник, 4 октября. Пользователи начали сообщать о проблемах в 18:34 по московскому времени.

Кроме того, неполадки наблюдаются в работе сервиса «Локатор» от Apple, игры Pokemon Go, сервиса Snapchat, сайта Reddit, соцсетей TikTok и Twitter и других. На сбои также жаловались пользователи YouTube, Gmail.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера.