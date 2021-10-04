Во «ВКонтакте» заявили об отсутствии сбоев в работе соцсети

Как отмечают в "ВК", техническая команда оптимизирует работу оборудования для стабильной работы соцсети. Фото: Pixabay

Как отмечают в "ВК", техническая команда оптимизирует работу оборудования для стабильной работы соцсети. Фото: Pixabay

Руководство социальной сети «ВКонтакте» заявило, что все их сервисы работают в штатном режиме. Пользователи тем временем сообщают о сбоях.

В пресс-службе российской соцсети заявили, что все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают без перебоев. Как отмечают в «ВК», техническая команда оптимизирует работу оборудования для стабильной работы соцсети в связи с ростом активности, передает ТАСС.

На данный момент число просмотров видео «ВКонтакте» выросло на 18%, количество отправленных сообщений — на 21%, объем активной аудитории — на 19%.

По данным сервиса Downdetector, который мониторит работу крупнейших интернет-ресурсов, наиболее активно об ошибках в работе сообщают пользователи из Москвы и Петербурга. 48% сбоев связаны с работой приложения, 35% — веб-сайта, 17% — подключением сервера.

Глобальный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp вечером в понедельник, 4 октября. Пользователи начали сообщать о проблемах в 18:34 по московскому времени.

Кроме того, неполадки наблюдаются в работе сервиса «Локатор» от Apple, игры Pokemon Go, сервиса Snapchat, сайта Reddit, соцсетей TikTok и Twitter и других. На сбои также жаловались пользователи YouTube, Gmail.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера.