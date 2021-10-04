Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Вслед за сервисами Facebook начались сбои в работе мессенджера Telegram. Сотни пользователей сообщают о неполадках.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который мониторит работу крупнейших интернет-сервисов. На сбои в работе жалуются пользователи из США, России, а также стран Европы, Южной Америки и Африки.

К настоящему моменту зарегистрировано 638 отчетов о неполадках.

53% пользователей сообщили о проблемах с приложением, у 25% сбои связаны с соединением с сервером, 22% не могут отправить сообщения. У некоторых пользователей Telegram работает, но медленно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глобальный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp вечером в понедельник, 4 октября. Пользователи начали сообщать о проблемах в 18:34 по московскому времени.

Кроме того, неполадки наблюдаются в работе сервиса «Локатор» от Apple, игры Pokemon Go, сервиса Snapchat, сайта Reddit, соцсетей TikTok и Twitter и других. На сбои также жаловались пользователи YouTube, Gmail.