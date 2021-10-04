Глобальный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Как сообщили в Facebook, компания знает о проблемах с доступом к их приложениям и продуктам. Фото: pixabay

Как сообщили в Facebook, компания знает о проблемах с доступом к их приложениям и продуктам. Фото: pixabay

Масштабные сбои зафиксировали в работе соцсетей Facebook и Instagram, мессенджера WhatsApp и других крупных сервисов и сайтов.

По данным сайта Downdetector, который мониторит сбои на интернет-ресурсах, пользователи начали сообщать о проблемах в 18:34 по московскому времени. С неполадками столкнулись в США, Великобритании, Канаде, Нидерландах, России и других странах со всего мира.

В основном сбои связаны с работой сайта, соединением с сервером и неполадками в приложении. Пользователи WhatsApp не могут отправить сообщения.

Как сообщили в Facebook, компания знает о проблемах с доступом к их приложениям и продуктам.

«Мы работаем над тем, чтобы все как можно скорее пришло в норму и приносим свои извинения за любые неудобства», — подчеркивает Facebook.

Кроме того, неполадки наблюдаются в работе сервиса «Локатор» от Apple, игры Pokemon Go, сервиса Snapchat, сайта Reddit, соцсетей TikTok и Twitter и других. На сбои также жаловались пользователи YouTube, Gmail.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор грозится заблокировать YouTube за удаление двух каналов RT.