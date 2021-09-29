Роскомнадзор грозится заблокировать YouTube за удаление двух каналов RT

Роскомнадзор грозится заблокировать YouTube за удаление двух каналов RT
YouTube могут заблокировать. Фото: Pixabay

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отправила письмо в Google с предупреждением. В отношении YouTube могут ввести санкцию за игнорирование просьб — ограничение доступа.

Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать два немецких YouTube-канала Russia Today, если это не будет выполнено, то видеохостинг могут заблокировать на территории России. Сообщение ведомства в среду поступило в РБК.

От руководства Google требуют, как можно скорее снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today.

В документе также сообщается, что действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и занимаются цензурой.

Согласно российскому закону, генпрокурор или его заместители могут признать интернет-ресурс причастным «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», а Роскомнадзор — сделать предупреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что YouTube удалил два немецких канала RT. Теперь их не возможно восстановить. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Russia Today YouTube Роскомнадзор


 

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