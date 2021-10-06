В Луге поймали вандалов за граффити на вагонах

Транспортные полицейские нашли граффитистов, раскрасивших вагоны поездов в Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу, причастными к вандализму оказались 33-летний мигрант из ближнего зарубежья и 27-летний петербуржец.

Граффитисты орудовали на ж/д станциях Луга, Ораниенбаум и Гатчина-Балтийская по ночам. Они раскрашивали вагоны баллончиками с аэрозольной краской.

С места происшествия в Луге изъяли складную лестницу, баллончики с краской, респираторы и эскизы рисунком. Вандали пояснили стражам порядка, их деятельность является уличным искусством.

Возбуждено уголовное дело. Мужчин отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несовершеннолетний угнал «Оку» и попался полиции в Петербурге. 5 октября стражи порядка задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 17-летний молодой человек.