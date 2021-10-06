Несовершеннолетний угнал «Оку» и попался полиции в Петербурге

Несовершеннолетний угнал &#171;Оку&#187; и попался полиции в Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Калининском районе Петербурга местный житель лишился своего автомобиля. Оказалось, что машина приглянулась 17-летнему юноше.

Заявление о пропаже «Оки» поступило правоохранителям 27 сентября. 52-летний владелец авто рассказал, что оставил транспорт стоимостью 40 тыс. рублей у одного из домов по Полюстровскому проспекту.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, на следующий день в полицию позвонила жительница дома на проспекте Энергетиков с жалобой о ом, что неизвестный оставил на газоне «Оку».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. 5 октября стражи порядка задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 17-летний молодой человек. В отношении него избрана мера пресечения обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 43-летний мужчина угнал мотоцикл с коляской от дома на Маршала Казакова.

автоугон ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб


 

Новости партнеров
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вячеслав Макаров может стать замглавы фракции «Единой России» в Госдуме
Несовершеннолетний угнал «Оку» и попался полиции в Петербурге
Водители Петербурга утром стоят в 6-балльных пробках
Голикова: у правительства есть план по борьбе с COVID без введения локдауна
В Тихвине мальчик на самокате попал в больницу после ДТП
В Петербурге поймали наркокурьера, бежавшего от следствия
В среду в Петербурге будет солнечно и ветрено
В ковидной Покровской больнице вышли из строя все аппараты КТ