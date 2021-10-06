Несовершеннолетний угнал «Оку» и попался полиции в Петербурге

В Калининском районе Петербурга местный житель лишился своего автомобиля. Оказалось, что машина приглянулась 17-летнему юноше.

Заявление о пропаже «Оки» поступило правоохранителям 27 сентября. 52-летний владелец авто рассказал, что оставил транспорт стоимостью 40 тыс. рублей у одного из домов по Полюстровскому проспекту.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, на следующий день в полицию позвонила жительница дома на проспекте Энергетиков с жалобой о ом, что неизвестный оставил на газоне «Оку».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. 5 октября стражи порядка задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 17-летний молодой человек. В отношении него избрана мера пресечения обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 43-летний мужчина угнал мотоцикл с коляской от дома на Маршала Казакова.