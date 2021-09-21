43-летний мужчина угнал мотоцикл с коляской от дома на Маршала Казакова

В Красносельском районе Петербурга мужчина, рано утром, 20 сентября, угнал мотоцикл с коляской. На следующий день полиция задержала нарушителя.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 21 сентября.
Правоохранители «взяли»мужчину, который неправомерно завладел мотоциклом.
О пропаже заявил 27-летний уроженец Псковской области. Он рассказал, что неизвестный угнал у него транспортное средство от дома №38 по улице Маршала Казакова.
Вскоре, у дома №5 по улице Котина, был задержан подозреваемый. Им оказался 43-летний мужчина.
Возбуждено уголовное по статье «Завладением транспортным средством без цели хищения».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали лжесотрудников ГИБДД, подозреваемых в серии угонов.