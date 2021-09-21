43-летний мужчина угнал мотоцикл с коляской от дома на Маршала Казакова

43-летний мужчина угнал мотоцикл с коляской от дома на Маршала Казакова
Мужчина угнал мотоцикл в Петербурге. Фото: Рixabay

В ​Красносельском районе ​Петербурга мужчина, рано утром, 20 сентября, угнал мотоцикл с коляской. На следующий день полиция задержала нарушителя.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 21 сентября.

Правоохранители «взяли»мужчину, который неправомерно завладел мотоциклом.

О пропаже заявил 27-летний уроженец Псковской области. Он рассказал, что неизвестный угнал у него транспортное средство от дома №38 по улице Маршала Казакова.

Вскоре, у дома №5 по улице Котина, был задержан подозреваемый. Им оказался 43-летний мужчина.

Возбуждено уголовное по статье «Завладением транспортным средством без цели хищения».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали лжесотрудников ГИБДД, подозреваемых в серии угонов.

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