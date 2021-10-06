Рэпер Оксимирон приехал на заседание Юрия Хованского для поддержки

К Куйбышевскому районному суду, чтобы поддержать Юрия Хованского на очередном заседании, приехал рэпер Оксимирон. Фото: кадр из видео youtube/ РЭП СИТИ

К Куйбышевскому районному суду, чтобы поддержать Юрия Хованского на очередном заседании, приехал рэпер Оксимирон. Фото: кадр из видео youtube/ РЭП СИТИ

К Куйбышевскому районному суду, чтобы поддержать Юрия Хованского на очередном заседании, приехал рэпер Оксимирон. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Рэпер Оксимирон и стример Илья Мэддисон были замечены у Куйбышевского районного суда. Оказалось, что они приехали поддержать Юрия Хованского на очередном заседании. Рэпер считает, что к аресту Хованского важно привлечь общественное внимание.

Заседание по делу Юрия Хованского было перенесено.

Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года. Поводом для возбуждения уголовного дела против блогера стала песня о теракте на Дубровке, исполненная им на одном из стримов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 сентября, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга на месяц продлил арест блогера Юрия Хованского, в песне которого обнаружили пропаганду терроризма. Петербуржец находится под стражей с 10 июня по сегодняшний день.