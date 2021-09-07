Обвиняемый в пропаганде терроризма блогер Хованский еще на месяц остается в СИЗО

Во вторник, 7 сентября, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга на месяц продлил арест блогера Юрия Хованского, в песне которого обнаружили пропаганду терроризма.

Ведущий YouTube-канала останется в СИЗО до 8 октября 2021 года, передает объединенная пресс-служба городских судов. Напомним, что в отношении Хованского заведено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ — блогеру грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Петербуржец находится под стражей с 10 июня. Кроме того, Хованского включили в федеральный список террористов и экстремистов.

Добавим, что 23 июля блогер через своего коллегу и друга Илью Давыдова опубликовал официальное извинение. «Я понимаю, что моя песня отвратительна», — написал Хованский. Как это заявление отразится на его наказании, пока неизвестно.

Причиной разбирательства стала видеозапись с квартирника, на которой Хованской исполняет песню о трагедии в «Норд-Осте». Теракт во время показа мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке произошел в 2002 году. Вооруженные боевики три дня удерживали в здании театра зрителей и артистов. В итоге, по разным данным, погибли от 130 до 174 человек.

Специалисты усмотрели в песне Хованского экстремистский подтекст, после чего блогер был задержан прямо у себя дома. Тогда общественность всколыхнул не только факт задержания медийной персоны, но и невероятный беспорядок, царивший в квартире Юрия. Интересно, что уже в конце июля апартаменты привели в порядок и выставили на продажу — 3-комнатную квартиру в 126 «квадратов» на последнем этаже в жилкомплексе «Шуваловский дом» в Озерках предлагают приобрести за 45 млн рублей.