Блогер Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, извинился за песню о «Норд-Осте»

Блогер Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, извинился за песню о &#171;Норд-Осте&#187;
Хованский находится в СИЗО до 8 августа 2021 года. Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Известный YouTubе-блогер Юрий Хованский, находящийся в петербургских «Крестах» по обвинению в оправдании терроризма, извинился перед своей аудиторией за песню о «Норд-Осте». Текст, в котором Хованский просит прощения у слушателей, разместил на странице «ВКонтакте» его друг, блогер Илья Давыдов, известный как Мэддисон.

На листке, подписанном Хованским, 31-летний блогер отмечает, что, находясь в следственном изоляторе, не может принести публичные извинения, поэтому прибегнул к помощи друзей. «Я понимаю, что моя песня отвратительна», — признал молодой человек. Он также добавил, что трек является «ужасной ошибкой», и «больше всего хотел бы, чтобы этой песни никогда не было».

Текст извинения Юрия Хованского. Фото: скриншот ВКонтакте/ Илья Давыдов

Напомним, что Юрия задержали 9 июня в его квартире. Причиной уголовного преследования стала песня о террористическом акте «Норд-Ост», произошедшем в Театральном центре на Дубровке в 2002 году. Трек с текстом о теракте Хованский исполнил на квартирнике в июле 2020 года, а затем запись его выступления оказалась в Сети.

Эксперты, проверив ролик, обнаружили, что песню можно трактовать как публичное оправдание терроризма. В связи с этим уже на следующий день после задержания, 10 июня 2021 года, Дзержинский районный суд предъявил блогеру обвинение по ч.2 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Хованского отправили под стражу на два месяца, и, хотя защита блогера пыталась обжаловать меру пресечения, суд остался непреклонен, хотя пошел на некоторые уступки, исключив довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. Сам Юрий вину признавал лишь частично, но, возможно, с публикацией извинения его мнение на этот счет поменялось.

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