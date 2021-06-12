Юрий Хованский отказался признавать вину в распространении песни о «Норд-Осте»

Юрий Хованский отказался признавать вину в распространении песни о &#171;Норд-Осте&#187;
Юрий Хованский признал вину частично. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Блогер Юрий Хованский, которого арестовали по делу об оправдании терроризма, признал вину в исполнении песни, ставшей причиной уголовного преследования. Но признавать распространение песни в Сети он отказался.

Об этом сообщила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы», адвокаты которой представляют интересы блогера в суде, Виктория Мартыненко.

С ее слов, Хованский признался в исполнении песни, но в интернете ее не распространял и никого не агитировал. То есть, блогер признал вину частично, передает ТАСС.

«Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — заключила Мартыненко.

Хованского задержали 9 июня в связи с расследованием дела об оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности. Задержание связано с песней Хованского о теракте на Дубровке в Москве в 2002 году. Суд арестовал блогера 10 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блогера Юрия Хованского обвинили в оправдании терроризма и заключили под стражу.

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