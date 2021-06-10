Признал вину и раскаялся: блогера Юрия Хованского обвинили в оправдании терроризма и заключили под стражу

В среду, 9 июня, в Северной столице задержали 31-летнего видеоблогера Юрия Хованского. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма.

По версии правоохранительных органов, в июле 2020 года Хованский, находясь в квартире на Пушкинской улице в Петербурге, исполнил песню, которая, как считают эксперты, убеждала слушателей в привлекательности терроризма. Впоследствии запись выступления была опубликована в интернете.

В четверг, 10 июня, на заседании Дзержинского районного суда Хованскому предъявили обвинение по ч.2 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Согласно Уголовному кодексу, блогеру грозит до 1 млн рублей штрафа и до 7 лет лишения свободы.

Хованского арестовали на два месяца. Юрий при этом полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Произошедшее с Хованским прокомментировал его бывший начальник, первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов. Блогер во время своих трансляций общался с россиянами, слушал их жалобы и передавал юристам ЛДПР, которые затем пытались помочь людям. С этой должности, однако, Хованский ушел уже полгода назад, отметил Власов.

Политик добавил, что поводом для расставания с сотрудником, не в последнюю очередь, стала резкость и неоднозначность многих его высказываний.

Высказался по поводу задержания Хованского и депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» парламентарий отметил, что подобное «негодяйство» надо «пресекать». Однако, Милонов также добавил, что если блогер выступил с этой песней лишь из хулиганских побуждений, он не заслуживает строгого наказания.

Кроме того, на допрос по делу Хованского вызывали другого блогера, Дмитрия Ларина, ведущего собственного канала на YouTube. По предварительным данным, он проходит свидетелем.