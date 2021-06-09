По делу Хованского на допрос вызвали петербургского блогера Дмитрия Ларина

На данный момент блогера уже отпустили, подробности не разглашаются.
В Санкт-Петербурге на допрос в Следственный комитет вызвали блогера Дмитрия Ларина. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает «Пятый канал», ссылаясь на собственные источники.
«Докладываю обстановку: СК, допрос, свидетель»,
— написал петербургский блогер.
Ларин, по предварительным данным, проходит свидетелем по делу Юрия Хованского, которого подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. Сам Хованский признал свою вину и раскаялся.
Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милонов отреагировал на задержание Хованского словами о «любимчиках».