По делу Хованского на допрос вызвали петербургского блогера Дмитрия Ларина

По делу Хованского на допрос вызвали петербургского блогера Дмитрия Ларина
Блогер Юрий Хованский задержан. Фото: СК РФ

На данный момент блогера уже отпустили, подробности не разглашаются.

В Санкт-Петербурге на допрос в Следственный комитет вызвали блогера Дмитрия Ларина. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает «Пятый канал», ссылаясь на собственные источники.

«Докладываю обстановку: СК, допрос, свидетель»,

— написал петербургский блогер.

Ларин, по предварительным данным, проходит свидетелем по делу Юрия Хованского, которого подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. Сам Хованский признал свою вину и раскаялся.

Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милонов отреагировал на задержание Хованского словами о «любимчиках».

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