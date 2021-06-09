Милонов отреагировал на задержание Хованского словами о «любимчиках»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание Юрия Хованского. Блогера заподозрили в оправдании терроризма.

Хованского задержали 9 июня из-за исполнения песни о теракте на Дубровке в Москве в 2002 году. Экспертиза усмотрела в песне признаки публичных призывов к террористической деятельности и ее публичное оправдание.

Милонов заявил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург«, что задержание Хованского было правильным. Он считает, что никто не должен попадать под категорию «любимчиков», на которых не распространяется закон.

«Если блогер Хованский допустил подобного рода негодяйство, я думаю, это надо безусловно пресекать», — отметил депутат.

По его словам, если Хованский спел эту песню просто из хулиганских побуждений, то «очень строго его судить, конечно, не надо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что против Хованского возбудили уголовное дело: теперь блогер раскаивается и признает вину.