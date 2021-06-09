Милонов отреагировал на задержание Хованского словами о «любимчиках»

Милонов отреагировал на задержание Хованского словами о &#171;любимчиках&#187;
Виталий Милонов заявил, что задержание Хованского было правильным. Фото: ГД РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание Юрия Хованского. Блогера заподозрили в оправдании терроризма.

Хованского задержали 9 июня из-за исполнения песни о теракте на Дубровке в Москве в 2002 году. Экспертиза усмотрела в песне признаки публичных призывов к террористической деятельности и ее публичное оправдание.

Милонов заявил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург«, что задержание Хованского было правильным. Он считает, что никто не должен попадать под категорию «любимчиков», на которых не распространяется закон.

«Если блогер Хованский допустил подобного рода негодяйство, я думаю, это надо безусловно пресекать», — отметил депутат.

По его словам, если Хованский спел эту песню просто из хулиганских побуждений, то «очень строго его судить, конечно, не надо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что против Хованского возбудили уголовное дело: теперь блогер раскаивается и признает вину.

виталий милонов новости СПб оправдание терроризма юрий хованский


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эргашев сообщил, что в Петербурге изучают «сотни случаев» ...
СК Петербурга расследует наезд велосипеда на пожилую петербурженку
Милонов отреагировал на задержание Хованского словами о «любимчиках»
Стрельба в Сочи: что известно к этому часу
Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов России
Вандалы разрисовали указатели, установленные для Евро-2020 в Петербурге
В Петербурге задержали экс-руководителей крупного машиностроительного ...
Автобусы Lux Express вернулись на маршрут Санкт-Петербург-Таллин