Против Хованского возбудили уголовное дело: теперь блогер раскаивается и признает вину

В Петербурге 9 июня возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего блогера Юрия Хованского, который теперь признает вину и раскаивается.
Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» в отношении блогера Юрия Хованского.
Мужчину задержали, и в данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
Следствие полагает, что подозреваемый в июле прошлого года, в Петербурге в квартире на Пушкинской улице исполнил песню, которая, согласно заключению экспертов, призывала общественность в сети «Интернет» к осуществлению террористической деятельности. А также музыкальная композиция убеждала людей в привлекательности терроризма.
В данный момент проводится комплекс мероприятий, который поможет выяснить все обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, который в соцсетях оправдывал терроризм.