В Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, который в соцсетях оправдывал терроризм

В Петербурге возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет по Петербургу.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное по делу о публичном оправдании терроризма.

Правоохранительные органы провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В результате чего был задержан петербуржец 1972 года рождения.

Следователи предполагают, что в конце лета прошлого года подозреваемый, находясь у себя дома, в социальной сети разместил комментарий, который оправдывает терроризм.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Сообщается, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сиделку, подозреваемую в попытке убить блокадницу, заключили под стражу.