Депутат от ЛДПР Власов заявил, что Хованский уже полгода не является его помощником

Блогер Юрий Хованский часто не корректно высказывался. Некоторые шутки у него были на грани. Фото: СК РФ

Блогер Юрий Хованский часто не корректно высказывался. Некоторые шутки у него были на грани. Фото: СК РФ

Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что ютубер Юрий Хованский, задержанный сегодня по подозрению в оправдании террористической деятельности уже как шесть месяцев не его помощник.

Депутат отметил, что в партии Хованский как популярный блогер занимался сбором жалоб россиян, сообщает ТАСС. Так во время стримов обычные люди рассказывали о своих проблемах. Хованский эту информацию собирал и передавал юристам ЛДПР. Так партия хотела старалась помогать гражданам.

Власов отметил, что блогер не идеальный человек. Хованский часто не корректно высказывался. Некоторые шутки у него были на грани, поэтому, собственно, политик и прервал работу с известной личностью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что против Хованского возбудили уголовное дело. В Петербурге 9 июня возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего блогера Юрия Хованского, который теперь признает вину и раскаивается.