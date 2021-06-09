Депутат от ЛДПР Власов заявил, что Хованский уже полгода не является его помощником

Депутат от ЛДПР Власов заявил, что Хованский уже полгода не является его помощником
Блогер Юрий Хованский часто не корректно высказывался. Некоторые шутки у него были на грани. Фото: СК РФ

Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что ютубер Юрий Хованский, задержанный сегодня по подозрению в оправдании террористической деятельности уже как шесть месяцев не его помощник.

Депутат отметил, что в партии Хованский как популярный блогер занимался сбором жалоб россиян, сообщает ТАСС. Так во время стримов обычные люди рассказывали о своих проблемах. Хованский эту информацию собирал и передавал юристам ЛДПР. Так партия хотела старалась помогать гражданам.

Власов отметил, что блогер не идеальный человек. Хованский часто не корректно высказывался. Некоторые шутки у него были на грани, поэтому, собственно, политик и прервал работу с известной личностью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что против Хованского возбудили уголовное дело. В Петербурге 9 июня возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего блогера Юрия Хованского, который теперь признает вину и раскаивается.

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