Арестованному блогеру Хованскому не стали менять меру пресечения

Суд внес изменение в постановление, но несущественное.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Дзержинского районного суда. Защита блогера Юрия Хованского просила избрать другую меру пресечения, с чем было отказано. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В суде отметили, что исключили довод о том, что задержанный может продолжить заниматься преступной деятельностью. Больше в постановлении менять ничего не стали.

Напоминаем, что Хованского арестовали до 8 августа 2021 года. Его подозревают к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности после того, как блогер исполнил песню, в которой были строчки, одобряющие терроризм.

Задержанный вину признает частично. Он просил домашний арест или запрет определенных действий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Юрий Хованский отказался признавать вину в распространении песни о «Норд-Осте».