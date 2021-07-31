Квартиру блогера Хованского привели в порядок и выставили на продажу

На Avito появилось объявление о продаже квартиры в Петербурге, владельцем которой является арестованный блогер Юрий Хованский. Недвижимость продают за 45 млн рублей.

К объявлению прикрепили фотографии квартиры, интерьер которой выглядит точь в точь, как в квартире Хованского. Судя по снимкам, в жилище провели генеральную уборку.

Выставленная на продажу квартира площадью 127 квадратных метров находится в ЖК «Шуваловский дом» в Озерках. В квартире есть три комнаты, в том числе рабочий кабинет, гардеробная, два санузла, лоджия и кухня с выходом на террасу. Вместе с жилплощадью продают парковочное место.

Как отмечается в публикации, вся мебель в квартире сделана под заказ. Ремонт делался с использованием «только высококачественных импортных материалов премиум-класса».

Напоминаем, что Хованского арестовали до 8 августа 2021 года. Его подозревают к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности после того, как блогер исполнил песню, в которой были строчки, одобряющие терроризм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блогер Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, извинился за песню о «Норд-Осте».