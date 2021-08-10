Блогер Хованский попал список террористов и экстремистов

Российского видеоблогера Юрия Хованского внесли в федеральный список террористов и экстремистов.

В настоящее время скандальный блогер находится под стражей в СИЗО Петербурга.

Росфинмониторинг занес Хованского в перечень террористов и экстремистов. Такая информация опубликована на официальной странице ведомства.

Напомним, что Юрий Хованского был задержан 9 июня. Его подозревают к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности после того, как блогер исполнил песню, в которой были строчки, одобряющие терроризм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в публичном оправдании терроризма. Его оставят в СИЗО, предварительно, до 8 августа.