Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому

Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому
Юрий Хованский обвиняется в оправдании терроризма. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в публичном оправдании терроризма.

Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Блогер просил домашний арест, но следствие опасается, что обвиняемый уничтожит доказательства с помощью «глубоких познаний» в области IT-технологий.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, блогеру продлили арест до 8 сентября.

Напоминаем, что Юрий Хованского был задержан 9 июня. Его подозревают к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности после того, как блогер исполнил песню, в которой были строчки, одобряющие терроризм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Avito появилось объявление о продаже квартиры в Петербурге, владельцем которой является арестованный блогер Юрий Хованский. Недвижимость продают за 45 млн рублей.

новости СПб продление ареста юрий хованский


 

Новости партнеров
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы смогут пожаловаться на шум от самолетов по «горячей линии»
Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому
Названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней
Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян
Скорость и качество: Дрозденко проверил, как идут работы на Гостилицком шоссе
Как найти любовь всей жизни по гороскопу
С 9 по 13 августа ТЭК протестирует сети в пяти районах Петербурга
Выходные в Петербурге начнутся с дождей и прохлады