Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в публичном оправдании терроризма.

Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Блогер просил домашний арест, но следствие опасается, что обвиняемый уничтожит доказательства с помощью «глубоких познаний» в области IT-технологий.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, блогеру продлили арест до 8 сентября.

Напоминаем, что Юрий Хованского был задержан 9 июня. Его подозревают к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности после того, как блогер исполнил песню, в которой были строчки, одобряющие терроризм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Avito появилось объявление о продаже квартиры в Петербурге, владельцем которой является арестованный блогер Юрий Хованский. Недвижимость продают за 45 млн рублей.