Антитела к COVID-19: расшифровываем тесты

Новости, касающиеся ситуации с коронавирусной инфекцией, заставляют многих беспокоиться по поводу собственного самочувствия. Люди сдают тесты, в том числе на антитела к COVID-19, чтобы внести ясность. Но получив результаты анализов, начинают беспокоиться еще больше — чем непонятнее, тем ведь страшнее. Разбираемся.

Для оценки возможного иммунитета есть скрининговое исследование на антитела к коронавирусу (IgM и IgG).

IgM и IgG. Что это?

После того как вирус попадает в организм, иммунная система человека начинает вырабатывать специфические антитела. Их называют иммуноглобулины (Ig).

Тест на антитела может показать, сталкивался ли человек с коронавирусом, даже если симптомов COVID-19 у него не было. Если антитела обнаружены, значит, организм среагировал на встречу с вирусом. Антитела могут сохраняться, даже если самого вируса в организме уже нет.

Иммоглобулин М (IgM) – это, условно говоря, свежие антитела. Их обнаружение указывает на недавнее инфицирование SARS-CoV-2. Иммуноглобулин М — признак того, что человек болеет прямо сейчас.

В течение двух месяцев IgM-антитела постепенно полностью сменяются на IgG. Последние начинают формироваться в среднем на 21-й день инфицирования.

Для чего нужны тесты на антитела

Тесты сдают во время болезни и после нее. Они нужны, даже если человек хочет узнать, болел ли он коронавирусом вообще. Если IgM-антител много, это свидетельствует об острой стадии заболевания.

От чего зависит количество антител в организме?

Многие специалисты отмечают, что уровень антител в организме зависит от того, сколько вируса в него попало и насколько тяжело пациент перенес инфекцию. Доза полученного вируса влияет на тяжесть заболевания. Однако последние исследования показывают, что эта взаимосвязь прослеживается не в 100% случаев.

Как расшифровать результаты

При качественном анализе в результате теста указано, обнаружены антитела или нет. В количественном — сколько их образовалось. Как правило, интерпретация единиц измерения есть в справке.