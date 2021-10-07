Кремль жестко отреагировал на высылку НАТО восьми россиян

Песков посчитал, что данное решение подрывает перспективу нормализации отношений России и НАТО, сообщает «Интерфакс».

В ответ на решение НАТО по высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался, что существует противоречие между заявлениями Североатлантического Альянса и их действиями. Ранее НАТО выражал желание нормализовать отношения с РФ, но сокращение размера российской миссии исключают подобные перспективы, считают в Кремле.

НАТО посчитал, что восемь из 18 членов российской миссии «необъявленные члены разведки» и должны покинуть Брюссель до конца текущего месяца. Члены государств альянса предоставили доклад согласно, которому высылка российских дипломатов имеет отношение к «враждебной деятельности» на территории стран Альянса. К «враждебной деятельности» представители НАТО отнесли «убийство и шпионаж», говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, США намерены нарастить влияние в Средиземном море в ответ на международные успехи России.