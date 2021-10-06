В США нашли «план мести» России за «Северный поток-2»

В США нашли &#171;план мести&#187; России за «Северный поток-2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Соединенные Штаты должны нарастить влияние в Средиземном море в ответ на международные успехи России. Об этом сообщают политические обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард в The Hill.

«Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу» — пишут авторы.

По их мнению, присоединение Крыма в состав России вернуло Москве статус самой серьезной силы в Черном море. Они выразили предположение, что строительство «Северного потока 2» может ослабить НАТО из-за зависимости европейских стран от российского газа.

Ранее президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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