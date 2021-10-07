Россиян предупредили о налогах за получение некоторых переводов на карту

Так, налоги снимаются с выигрышей в лотереях и букмекерских конторах. Фото: unsplash

Так, налоги снимаются с выигрышей в лотереях и букмекерских конторах. Фото: unsplash

Юрист Павел Уткин рассказал жителям России о том, что с некоторых перечислений на банковские карты могут брать налог.

Так, налоги снимаются с выигрышей в лотереях и букмекерских конторах. Специалист отмечает, что это, как правило, 13%. При выигрыше в рекламную акцию налог 35%, но он может быть 50%. Об этом сообщает «Прайм».

Налог платится и за доход от сдачи жилья, отмечает юрист. Он рекомендует владельцам таких квартир зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить всего четыре процента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский предприниматель и основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков не признал вину по делу о налоговых преступлениях в американском суде. В ходе судебного заседания на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину, Тиньков ответил отрицательно. Бизнесмену предъявлены обвинения в нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации.