Россиян предупредили о налогах за получение некоторых переводов на карту

Россиян предупредили о налогах за получение некоторых переводов на карту
Так, налоги снимаются с выигрышей в лотереях и букмекерских конторах. Фото: unsplash

Юрист Павел Уткин рассказал жителям России о том, что с некоторых перечислений на банковские карты могут брать налог.

Так, налоги снимаются с выигрышей в лотереях и букмекерских конторах. Специалист отмечает, что это, как правило, 13%. При выигрыше в рекламную акцию налог 35%, но он может быть 50%. Об этом сообщает «Прайм».

Налог платится и за доход от сдачи жилья, отмечает юрист. Он рекомендует владельцам таких квартир зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить всего четыре процента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский предприниматель и основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков не признал вину по делу о налоговых преступлениях в американском суде. В ходе судебного заседания на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину, Тиньков ответил отрицательно. Бизнесмену предъявлены обвинения в нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации.

банковские карты выигрыш деньги мнение юриста налог


 

Новости партнеров
Сбитые лесной хряк и доставщица еды, смертельное ДТП на Просвещения: главное к утру воскресенья
Сбитые лесной хряк и доставщица еды, смертельное ДТП на Просвещения: главное к утру воскресенья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян предупредили о налогах за получение некоторых переводов на карту
Врач-уролог Пушкарь рассказал о негативном влиянии COVID-19 на мужское здоровье
В Крыму ужесточат ограничения для пенсионеров и госслужащих из-за ситуации ...
В Кудрово пьяный мужчина прыгал по балконам
Власти Финляндии продлили ковидные ограничения на границе до 24 октября
Петербуржцы раскритиковали качество благоустройства на набережной Карповки
Завод молочных продуктов в Ленобласти «Лосево» приостановил свою работу
Пензенская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда ...