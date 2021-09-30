Олег Тиньков не признал вину в налоговых преступлениях в суде США

Российский предприниматель и основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков не признал вину по делу о налоговых преступлениях в американском суде.
Как сообщает РИА Новости, в ходе судебного заседания на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину, Тиньков ответил отрицательно.
Бизнесмену предъявлены обвинения в нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации. Тинькову грозит по три года лишения свободы за каждый и значительный штраф.
Сейчас предприниматель находится в Англии, в скором времени его экстрадируют в Соединенные Штаты. Ему предписано находиться вечером дома, а в дневное время не покидать определенные районы Лондона. Также Тинькову запрещено появляться в аэропортах.
О претензиях Налоговой службы США к Олегу Тинькову стало известно в конце зимы прошлого года. Бизнесмена обвиняли в уклонении от уплаты налогов при отказе от американского гражданства в 2013 году.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тиньков урегулировал налоговые споры с Минюстом США.