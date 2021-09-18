Тиньков урегулировал налоговые споры с Минюстом США

Основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков уладил налоговые споры с Минюстом США на сумму в один миллиард долларов. Документы об этом направили в суд Калифорнии, который ведет эти разбирательства.

Так, стороны достигли соглашения, однако дополнительные условия сделки обсудят на заседании позже. Обычно в таких процедурах происходит выплата доначисленных налогов. Представители Тинькова отказались от комментирования сведений по этому делу. Об этом сообщает РБК.

О претензиях Налоговой службы США к Олегу Тинькову стало известно в конце зимы прошлого года. Бизнесмена обвиняли в уклонении от уплаты налогов при отказе от американского гражданства в 2013 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель и директор «Тинькофф-банка» Олег Тиньков признался, что хочет отказаться от лечения лейкемии.