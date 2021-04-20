Тиньков признался в желании отказаться от лечения лейкемии

Бизнесмен сообщил, что в Германии ему выставили счет на 120 тысяч евро. Фото: Wikipedia

Бизнесмен сообщил, что в Германии ему выставили счет на 120 тысяч евро. Фото: Wikipedia

Основатель и директор Тинькофф банка Олег Тиньков признался, что хочет отказаться от лечения лейкемии. Об этом он сообщил в документальном фильме «Олег Тиньков — новая кровь» на Первом канале.

Тиньков сообщил, что он не хотел начинать курс химиотерапии, но поменять решение его уговорила жена. Она мотивировала его тем, что он ещё не видел свадеб детей, не нянчил внуков.

Бизнесмен сообщил, что в Германии заплатил за лечение 120 тысяч евро. Тиньков планирует создать фонда борьбы с раком крови в России. Предприниматель пожертвует 20 млрд рублей.

В 2020 году банкир рассказал, что болен лейкемией. Об этом он узнал в октябре 2019 года. Тиньков перенес пересадку костного мозга и лечится в Великобритании. В декабре он сообщил о ремиссии.

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