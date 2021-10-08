Задержаны три подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области

Задержаны три подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области
По делу отравления людей контрафактным алкоголем в Оренбургской области следователи задержали трех человек. Фото: pixabay.com

По делу отравления людей контрафактным алкоголем в Оренбургской области следователи задержали трех человек. В результате распространения нелегальной продукции погибло около 14 человек. О задержании сообщается на на сайте следственного управления СК России по региону.

Задержали трех человек, которых подозревают в нелегальном сбыте алкоголя на территории Оренбургской области.

«Установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Данный гражданин задержан следователями в порядке ст. 91 УПК РФ. Кроме того, произведены задержания 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летней жительницы поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области, осуществивших сбыт спиртосодержащей продукции потерпевшим. Возбуждены ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на сайте СК России по Оренбургской области.

Следователи планируют возбудить еще три уголовных дела, связанных с производством контрафактного алкоголя. В рамках следствия возбуждены пять уголовных дел, объединенных в одно производство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что накануне стало известно о факте отравления контрафактным алкоголем жителей Оренбургской области. В нескольких населенных пунктах скончалось 14 человек. Среди них жители Домбаровского района, Адамовского района и Ясненского городского округа в возрасте от 36 до 73 лет. По данным следствия, диагноз отравления- «токсическое действие этанола».

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