Нелицензионный алкоголь в Оренбургской области погубил 14 человек

Нелицензионный алкоголь в Оренбургской области погубил 14 человек
В Оренбургской области от употребления контрафактного алкоголя в период с 6 по 7 октября скончалось 14 человек. Фото: Pixabay

В Оренбургской области от употребления контрафактного алкоголя в период с 6 по 7 октября скончалось 14 человек, сообщает «Interfax» в пятницу утром со ссылкой на телеграм-канале пресс-службы главы региона.

В результате употребления нелегального алкоголя в Оренбургской области погибли 14 человек. Пресс-служба информирует, что на настоящий момент известно 22 двух пострадавших из-за приобретенной продукции, а также 14 умерших. Медики продолжают фиксировать обращения, связанные с отравлениям суррогатами алкоголя.

Вчера стало известно о факте отравления контрафактным алкоголем жителей Оренбургской области. В нескольких населенных пунктах восточного Оренбуржья за сутки изначально насчитывалась смерть 10 человек. Среди них жители Домбаровского района и Ясненского городского округа в возрасте от 36 до 73 лет. По данным следствия, диагноз отравления- «токсическое действие этанола».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Петербурга появились догхантеры. Хозяева четвероногих заметили на газоне раскиданную сосиски с отравой для собак.

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