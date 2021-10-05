Догхантеры раскидали сосиски с отравой в Московском районе

Догхантеры раскидали сосиски с отравой в Московском районе
Хозяева собак заметили на газоне сосиску с отравой. Фото: скриншот "Московский район, Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Московском районе Петербурга появились догхантеры. Хозяева четвероногих заметили на газоне раскиданную еду с отравой.

Подозрительный «мусор» местные жители нашли в сквере между улицами Ленсовета и Орджоникидзе. Под ЛЭП были брошены сосиски с надрезами.

Как сообщил Peterburg2, минувшей ночью одна из собак умерла после такого «перекуса». При обходе утром сквера была найдена еще одна такая сосиска. Чьих это рук дело, пока не известно.

Местные жители просят хозяев собак быть внимательнее. Фотографиями находки они поделились в группе «Московский район, Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти догхантер убил несколько собак. Так, у одной женщины умер питомец после прогулки дома, а другую собаку нашли бездыханной в снегу.

догхантеры новости СПб


 

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Догхантеры раскидали сосиски с отравой в Московском районе
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