В Ленобласти догхантер убил несколько собак

Местные жители собираются писать заявления в полицию, чтобы злоумышленника задержали.

Жители Подпорожского района рассказали о догхантере, разъезжающем на черной иномарке. Они уверяют, что из-за мужчины умерли несколько собак, сообщает 78.ru.

Жители Ленинградской области отмечают, что планируют обращаться к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те отыскали злоумышленника и наказали его. Они уверены, что неизвестный травит животных, потому что их недолюбливает.

Так, у одной женщины умер питомец после прогулки дома, а другую собаку нашли бездыханной в снегу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вытащили собаку, провалившуюся в колодец в Кудрово. По словам очевидцев, животное упало в колодец, слегка прикрытый покрытой снегом плитой. Они также отметили, что в колодец, на который много раз жаловались местные жители, мог упасть ребенок.