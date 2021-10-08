Восемь верных признаков того, что мужчина в тебя влюблен

Какими бы разными не были наши избранники, их объединяет одно – особенное поведение в период влюбленности.

Верный способ узнать что-либо – это спросить. Но когда дело касается чувств, это не так-то легко. Ведь можно столкнуться с неожиданной и порой травмирующей реакцией. Как понять, что ваш новый знакомый симпатизирует вам и хочет перейти на новый уровень отношений? Сегодня поговорим о восьми неочевидных признаках влюбленности у мужчин.

Мужчина старается рассмешить вас

Неважно, насколько мужчина общителен и весел в повседневной жизни. Если он влюблен, то непременно попытается насмешить объект своей симпатии. А вот если вы хохочете с каждого его слова, то это верный признак того, что чувства взаимны.

Мужчина смеется над вашими шутками

Даже если вы не говорите ничего остроумного, влюбленный мужчина эмоционально отреагирует на услышанное: как минимум улыбнется, а как максимум – будет громко смеяться. Так что смело расценивайте комплименты про чувство юмора как признание в сильной симпатии.

Поведение мужчины вдруг меняется

Проанализируйте, как ведет себя мужчина в вашем присутствии. Вполне возможно, что он теряется и делает несвойственные ему вещи. Тихоня вдруг начинает без умолку болтать, а красноречивый мужчина неожиданно для всех молчит. В такие моменты влюбленный испытывает широкий спектр эмоций, справляться с которыми не всегда под силу. Оттого и выглядит немного чудиком, но милым.

Мужчина стремится разговаривать

Влюбленный мужчина хочет узнать о вас как можно больше информации. Он не только ищет поводы поговорить при встрече, но и написать сообщение. Как итог – вы болтаете часами и не можете остановиться.

Мужчина готов ради вас на все

Если хотите узнать, как относится к вам мужчина, просто попросите его о помощи. Тот, кто влюблен, постарается сделать все, что от него зависит. И неважно, сколько на часах времени, ведь ему просто хочется побыть рядом.

Мужчина повторяет ваши жесты и мимику

Жесты и мимика – это то, что невозможно контролировать, поэтому они сдают влюбленного с «потрохами». Если вы замечаете, что мужчина повторяет ваши действия, — это верный признак симпатии.

Мужчина знакомит вас с людьми и воспоминаниями, которые ему дороги

Если человек стремится сводить вас в особенное место или познакомить с друзьями, то это говорит о его теплых чувствах. Также он делится личной информацией: рассказывает о любимых книгах, воспоминаниях о детстве и прочем.

Мужчина не может оторвать взгляд от вас

Вы замечаете, что знакомый постоянно рассматривает вас. Смотрит прямо в глаза или же любуется вашими руками – это неважно. Важно то, что ему хочется смотреть на вас и он не может это контролировать.

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