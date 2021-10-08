Редчайшую в мире рыбу выловили в Финском заливе

В акватории Финского залива в районе Кронштадта ученые выловили редчайшую рыбу — 10-летнего европейского угря.

Об этом биолог Павел Глазков сообщил в группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте». Европейского угря нашли ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии.

Выловленному угрю около 10 лет, а их общая продолжительность жизни составляет до 40 лет. Рыба живет в пресной воде, а нереститься в соленой, проплывая до 10 тысяч километров до Саргассова моря. Европейский угорь способен продолжить свой род всего один раз за всю жизнь.

Личинки появляются на свет в Саргассовом море, на третьем году жизни достигают Восточной Атлантики, и через год оказываются на севере Европы, в том числе в Балтийском море. Оттуда угри отправляются жить в реки, а через десятки лет плывут обратно, где появились на свет.

«К сожалению, угорь сейчас повсеместно находится под угрозой исчезновения. За последний век численность его и в Ленинградской области сократилась почти в сто раз!», — добавил биолог.

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