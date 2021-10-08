Клещи покусали почти 13 тысяч петербуржцев с начала года

Клещи все еще представляют опасность для горожан. Фото: pixabay.com

Клещи все еще представляют опасность для горожан. Фото: pixabay.com

С начала января по конец октября 2021 года от укусов клещей в Петербурге пострадали почти 13 тысяч человек.

Как сообщает городское управление Роспотребнадзора, в этом году в больницы Петербурга с укусами клещей обратились 12 957 человек, среди которых было 2 285 детей.

Только на территории города зарегистрировано 2 025 случаев присасывания клещей. Самые активные клещи водятся в Пушкинском районе, где покусали 568 человек, Курортном (538) и Приморском (168).

Клещевым энцефалитом в этом году заболели 25 человек, в том числе четверо детей. Число случаев клещевого боррелиоза достигло 159, в том числе 25 у детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре предупредили об осеннем пике активности клещей.