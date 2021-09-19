В Роспотребнадзоре предупредили об осеннем пике активности клещей

Специалист отмечает, что от погоды зависит и конец их активности. Фото: pixabay

Специалист отмечает, что от погоды зависит и конец их активности. Фото: pixabay

Осенью у клещей наступает повторный период активности, сообщила сотрудник Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Она заявляет, что второй подъем активности клещей начинается с середины августа. В основном это клещи рода Ixodes, которые переносят энцефалит, а также Dermacentor, которые опасны для братьев наших меньших. Активируются эти насекомые при девяти градусах выше нуля, обратила внимание Шашина. Об этом сообщает Sputnik.

Специалист отмечает, что от погоды зависит и конец их активности. Если происходит короткое похолодание, клещи не умирают, и при следующем потеплении снова оживляются. Так, если стоит теплая погода, то опасность может продлиться до самого декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России пока нет оснований для отмены масочного режима даже на фоне хороших темпов вакцинации. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.