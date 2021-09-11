Роспотребнадзор отказался отменять масочный режим в России

Роспотребнадзор отказался отменять масочный режим в России
Возвращение к доковидной жизни возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В России пока нет оснований для отмены масочного режима даже на фоне хороших темпов вакцинации. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, возвращение к жизни, которая была до пандемии, станет возможным лишь тогда, когда заболеваемость COVID-19 полностью спадет.

Как сообщили «РИА Новости», Попова подчеркнула, что вакцинация является главным инструментом по борьбе с COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала пандемии в России зафиксировали 7 121 516 случаев коронавируса. За последние 24 часа болезнь привела в 796 случаях, за все время пандемии скончались 191 961 пациент с коронавирусом.

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