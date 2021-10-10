Публицист Майкл Снайдер: «Мы вырастили поколение снежинок»

Термин "поколение снежинок" был введен в активно оборот только в 2016 году. Фото: Pixabay

Термин "поколение снежинок" был введен в активно оборот только в 2016 году. Фото: Pixabay

По одной из версий, термин «снежинка» был позаимствован из «Бойцовского клуба» Паланика: «Ничего в тебе особенного нет. Не думай, что ты уникальная и прекрасная снежинка!».

Речь идет о людях, зацикленных на собственной неповторимости. Плюс к этому гиперчувствительными к одному, но сильному внешнему раздражителю — чужому мнению.

В социологии «поколением снежинок» называют тех людей, чьи годы взросления которого пришлись на начало 21 века. Название подчеркивает уязвимость этих молодых людей и их уверенность в своей исключительности.

Еще один формальный признак – чаще всего «снежинки» принадлежат к семьям с достатком выше среднего.

Такого ребенка в детстве тщательно ограждают от любого дискомфорта — как физического, так и эмоционального. За безопасностью следят с невероятной бдительностью. Интересы ребенка в такой семье ставятся на первое место. Родители не только принимают его таким, какой он есть, но и дают безусловную любовь, постоянно хвалят.

Итак, кто такие «снежинки»? К ним можно отнести тех, кто:

• Очень негативно относится к любому проявления насилия

• На первое место ставят собственную безопасность

• Очень чувствительные, мнительные и восприимчивые люди

• Высоко себя ценят и уверены в своей неповторимости

• Может с легкостью делиться своими переживаниями

• Болезненно реагирует на критику в свой адрес

А уж этой критики «снежинки» удостоились сполна. Американский публицист Майкл Снайдер о «поколении снежинок» отзывался так: «К сожалению, мы вырастили поколение неженок, вечных мальчиков и девочек, которые никогда не станут настоящими мужчинами и женщинами».

Главная сложность для людей-снежинок в том, что при несовпадении ожиданий и реальной жизни они испытывают серьезный и затяжной стресс. Но сила «снежинок» — в их слабости, а также умении объединяться. Их консолидированное мнение может менять устои и политику. Это так же, как и настоящие зимние снежинки – одна ничего не значит, когда их много – это уже стихия, которая может парализовать жизнь в мегаполисе.

Поэтому психологи советуют не принижать значение, влияние и силу нового поколения снежинок на процессы в обществе. Возможно, именно они сейчас определяют будущее, в котором предстоит жить всем нам. И очень даже возможно, это будет не самый худший мир.