Полиция разыскивает вандалов, которые повредили памятники на Богословском кладбище

По факту вандализма на Богословском кладбище было возбуждено уголовное дело. В октябре 4 числа было обнаружено несколько поврежденных надгробия на могилах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, причастных к повреждению четырех надгробий на Богословском кладбище. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

«Четвертого октября со службы “112” в полицию поступило сообщение от 48-летнего гражданина о том, что на территории Богословского кладбища на проспекте Мечникова при обходе территории было обнаружено повреждение четырех надгробий частных могил» — утверждается в сообщении пресс-службы ГУ МВД.

В настоящее время полиция принимает меры, чтобы найти вандалов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полицейские нашли граффитистов, раскрасивших вагоны поездов в Ленобласти, которые орудовали на ж/д станциях Луга, Ораниенбаум и Гатчина-Балтийская по ночам. Они раскрашивали вагоны баллончиками с аэрозольной краской.