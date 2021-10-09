Состояние госпитализированной с коронавирусом Гузеевой стабилизировалось

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которая ранее была госпитализирована с ковидом, стабилизировалось.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, артистку не переводили в реанимацию, она находится в терапевтическом отделении.

«Правое легкое телеведущей поражено на 60%, левое — на 50%. Температура тела находится в пределах нормы, не повышенная. Однако Гузеева жалуется на одышку», — говорит источник.

Напомним, телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. До этого она отдыхала в Крыму. Один из тестов на коронавирус показал положительный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.