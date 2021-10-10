В Петербурге крысы набрались смелости и пошли гулять по центру

В Петербурге крысы набрались смелости и пошли гулять по центру. Фото: pixabay.com

В Петербурге крысы набрались смелости и пошли гулять по центру. Фото: pixabay.com

В центре Северной столицы петербуржцы заметили больших крыс, которые свободно разгуливали по центру. Об этом неприятном для жителей Петербурга инциденте рассказали «Невские новости».

Крыс достаточно крупных размеров заметили в центре Петербурга обычные жители. Одну очевидцы даже смогли заснять на Гороховой улице. По словам видевших животное петербуржцев, «жирная» крыса свободно разгуливала по мосту, совершенно не боясь шума автомобилей или проходящих мимо людей. При этом самих проходящих мимо людей животное явно смущало.

Крысы известны как переносчики инфекции. Весной на Лиговском проспекте очистили от грызунов, а также от мусора, который долгое время завлекал непрошенных гостей. Крысы и мыши уже успели обустроиться на пригретом месте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что инфекционист Елена Акименко накануне рассказала, переносчиками каких болезней являются птицы. Среди таких заболеваний: кампилобактериоз, сальмонеллез, иерсиниоз, туберкулез, листериоз, псевдомоноз и птичий грипп. Самая частая болезнь — орнитоз. Особенно опасны такой инфекцией городские голуби.